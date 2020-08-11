هل نضجت الظروف لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان؟

قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء أمس الاثنين، استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، وطلب منه الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وقال رفعت البدوي، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، "يمر لبنان اليوم بظروف صعبة جدا، بعد الانفجار الكارثة الذي وقع في مرفأ بيروت، وأدى إلى خسائر جسيمة، لكن بالتأكيد بعد زيارة الرئيس ماكرون، علينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، حيث طلب من اللبنانيين اللجوء إلى حكومة وحدة وطنية، وتكفل بتقديم المساعدات للبنان".

وأشار البدوي إلى أن استقالة حكومة الرئيس حسان دياب كانت متوقعة، غير أن ما عجل في هذه الاستقالة، عندما أخطأ دياب ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بيد أن هذه الحكومة لا تتحمل وزر ما حصل في بيروت، لأنها حديثة العهد، وتتحمل المسؤولية الكاملة الحكومات المتعاقبة من عشر سنوات إلى يومنا هذا.

ولفت البدوي إلى أن الاتصالات حاليا متواصلة ومتسارعة بين مختلف الأطراف للتعجيل في تشكيل حكومة جديدة، والمطلوب الآن التكاتف والتعاضد بين اللبنانيين من أجل النهوض بلبنان.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي