ناشط : الحراك الاحتجاجي يرفض عودة الحريري على رأس حكومة جديدة

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأوقع عشرات القتلى وآلاف المصابين وأدى أيضا إلى تضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.

يقول الأستاذ الجامعي وفيق ابراهيم، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد، إقرار مجلس النواب اللبناني حالة الطوارئ، إنما يعود لأن لدى الدولة معلومات عن احتمال القيام بعمليات إرهابية ضخمة في لبنان، بعد تفجير المرفأ في بيروت، وهذا الأمر له علاقة بمحاولات إقليمية ودولية لتفجير الوضع اللبناني.

أما الناشط في الحراك الشعبي الاحتجاجي هادي المنلا، يشير في حديث لإذاعتنا، إلى أن ":قلب الشارع اللبناني يرفض بالتأكيد عودة سعد الحريري على رأس حكومة جديدة، حتى ولو تم إعادة فعل ما حصل في حكومة حسان دياب، أي تعيين وزراء عندهم بعض الكفاءة بحكومة اختصاصيين مقنعة".

وتابع قائلا: "لذلك فإن عودة الحريري مرفوضة بالنسبة لنا، وسوف نواجهه كما واجهنا حكومته السابقة في الشارع".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي