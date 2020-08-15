هل ما زالت معادلة توازن الردع قائمة بين لبنان وإسرائيل؟

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في ذكرى مرور 14 عاما على الانتصار في حرب تموز 2006، إن لبنان "ثبت قواعد الاشتباك"، وأفشل مشروع "الشرق الأوسط" الجديد.

وقال المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، كلمة السيد نصر الله كانت مخصصة لانتصار ال14 أغسطس/آب 2006، هذا الانتصار الكبير الذي سجلته المقاومة على العدو الإسرائيلي، لكن الكلمة شملت أيضا أمورا عديدة، منها داخلية وإقليمية.

وأشار البدوي إلى أن نصر الله ركز على تثبيت معادلة توازن الرعب مع العدو الإسرائيلي يوم أمس، واعتبر أن موضوع الرد على استشهاد أحد مقاتلي الحزب في سوريا لم يزل قائما، وبالتالي معادلة تثبيت الردع بين لبنان والعدو الإسرائيلي ما تزال قائمة.

ولفت البدوي إلى أن نصر الله أشار في كلمته، أنه بالرغم من حجم هذه الفاجعة الوطنية الكبيرة، كان هناك مشروع لإسقاط الدولة اللبنانية، أريد له أن يدفع بالبلاد إلى الحرب الأهلية، وحذر من ذلك.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي