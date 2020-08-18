هل تمر تداعيات قرار المحكمة الدولية بخير على لبنان

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى القبول بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، منتقدا في الوقت ذاته بطء إجراءات المحاكمة.

يقول النائب عن كتلة "تيار المستقبل" محمد الحجار، في حديث لـ"سبوتنيك" إن "اللبنانيين بأغلبيتهم الساحقة وكذلك عاشقي الحرية والديمقراطية في العالم ومحبي الرئيس رفيق الحريري انتظروا هذا اليوم ليسمعوا الحقيقة من العدالة الدولية التي لجأنا إليها بسبب عدم ثقتنا المطلقة بالأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية آنذاك".

بدوره يقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية وفيق إبراهيم، في حديث لإذاعتنا "بدت المحكمة الدولية لا تمتلك قرائن قاطعة، في مسألة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بل استخدمت التحليل السياسي، وتفسير العلاقات السورية وعلاقات حزب الله مع الحريري، لتستقي منه تحليلا، وكذلك مسألة الاتصالات لاستخدامها كأداة لإطلاق الأحكام".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي