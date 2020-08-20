خبير قانوني: ستتم معاقبة المذنبين في انفجار مرفأ بيروت ولا تغطية لأحد

أصدر مجلس القضاء الأعلى في لبنان بيانا، ناشد فيه جميع المواطنين عدم التشكيك في التحقيقات التي تجري فيما يخص تفجير مرفأ بيروت.

يقول الخبير الدستوري والباحث السياسي الدكتور عادل يمين، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، من الواضح أن المحقق العدلي فادي صوان يبذل جهودا جادة بغرض كشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت.

ويشير يمين إلى أن التوقيفات لغاية اليوم طالت موظفين ومدراء عامين ورئيس لأحد الأجهزة الأمنية، ولكنها لم تتوسع باتجاه الوزراء، حتى أن جلسة الاستماع للوزراء التي حكي عنها لم تحصل، أي الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الأشغال العامة والنقل، المعنية بالمرافئ، ومرد ذلك إلى الالتباس والتباين في تفسير الدستور، ما يمنع حصول ذلك.

بدوره يقول أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية حسن جوني، في حديث لإذاعتنا، بأن هناك من يطالب بالقضاء الدولي في لبنان، والغريب أن هذا الطلب لا يحصل إلا في لبنان، وذلك لأسباب سياسية داخلية للإشارة إلى عدم وجود الثقة في القضاء اللبناني وبالطبقة السياسية، لكن في واقع الأمر فإن محاكمة الموقوفين ستتم بكل عدالة، وليست هناك تغطية سياسية لأحد، وسيعاقب كل مذنب على تقصيره وإهماله.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي