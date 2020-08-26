هل تتطور الأمور إلى حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل؟

أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان، التي جرت الليلة الماضية، وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، أن طائراته قصفت مواقع لـ"حزب الله"، بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

يقول مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث والعلاقات العامة العميد الركن هشام جاب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، لم يطلق أحد النار من جهة لبنان على الإسرائيليين، فإسرائيل تتحجج، غير أنها في حالة استنفار دائم، وتتوقع ردا انتقاميا من "حزب الله" بسبب مقتل أحد عناصرة في سوريا من قبلها.

ويشير جابر إلى أن انفجارمرفأ بيروت قد فرمل عملية الرد من قبل "حزب الله" مؤقتا، لكنه لم يلغي ذلك من حساباته، وربما السبب الثاني في هذا التحجج الإسرائيلي، هو أن إسرائيل والولايات المتحدة تصران على تعديل مهمة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، بحيث تتحول إلى شرطي يفتش داخل البيوت، وهذا الأمر مرفوض في لبنان رسميا وشعبيا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي