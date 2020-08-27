هل يتسنى تكليف رئيس حكومة قبل زيارة ماكرون للبنان؟

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، صباح اليوم الخميس، أن "لبنان بات مهددا بالزوال" بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعصف به خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.

يقول الكاتب والمحلل السياسي جوني منيَر في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

لا شك أن لبنان يمر بظروف صعبة جدا، والظروف الاقتصادية ضاغطة جدا على الجميع، ويأتي تصريح لودريان الواقعي حول موضوع زوال الدولة اللبنانية في هذا السياق، لأنه حسب الدراسات للواقع الاقتصادي اللبناني، فإن خط الفقر في لبنان يطال 55 % من الناس، وهذا رقم هائل بالنسبة للبنانيين.

ويشير منيَر إلى أنه إضافة إلى ما ذكر سابقا يمكن إضافة الاستحقاقات والوضع النفسي، والإجمالي الصعب الذي حصل بعد انفجار 4 أغسطس/ آب الهائل، وهو الذي أضاف كوارث على الكارثة الاقتصادية، ودفع بالكثيرين للتهافت للهجرة.

ولفت منير إلى أن الضغط السياسي الإقليمي ما يزال يضغط على الواقع اللبناني الداخلي، والعديد من القوى السياسية يراهن على أوكسجين ما، يستطيع الفرنسي تأمينه للداخل، وأن يدفع باتجاه ولادة حكومة، تكون خارجة عن الصراعات السياسية، أو خارج الضغوط السياسية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي