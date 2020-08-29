تجديد تفويض "اليونيفيل" في لبنان ومطالبة بتسهيل تحركها على الخط الأزرق

جدد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي تفويض قوة الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" عاما واحدا وخفض عددها، مطالبا بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.

ويدعو النص "حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لـ"يونيفيل" إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها، بما فيها كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق، الذي يفصل لبنان عن إسرائيل، والمتصلة باكتشاف أنفاق تسمح بالتوغل في الأراضي الإسرائيلية".

يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، لم يكن هناك من جديد في مسألة تجديد تفويض قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، فالأمور سارت كما هو مرسوم في كل عام، وحسب الإجراءات المتبعة.

ولفت البدوي إلى أن ما يلاحظ في هذه المرة، هو مطالبة أمريكية يراد منها إدخال تعديلات على مهمة القوات الدولية، ليسمح لها بالدخول إلى أماكن لم يكن لها مسموحا في السابق، وهذا أمر يجب التوقف عنده، لإن في ذلك خرق لمهمة القوات الدولية التي انتدبت من أجلها. وهذا تطور جديد يدخل في إطار أجندة أمريكية إسرائيلية تحاول فرضها على الجانب اللبناني، الذي يأخذ كامل الحذر والحيطة من مثل هكذا قرار.

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