خبير : المبادرة الفرنسية بشأن لبنان على المحك وإما النجاح أو الفشل

رغم تسارع الأحداث والضغوط الدولية والأجواء الإيجابية التي لاحت في الأفق، يبدو من الظاهر أن تذليل العراقيل أمام تشكيل الحكومة اللبنانية حتى هذه اللحظة ليس بالأمر السهل.

وقد أجل الرئيس المكلف، مصطفى أديب، زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى قصر بعبدا لتقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك إلى يوم غد إفساحا للمجال أمام الاتصالات السياسية لحل العقدة الحكومية.

يقول الكاتب والمحلل السياسي، جورج علم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"يمكن القول إن المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ماكرون هي الآن على المحك، وإما أن تنجح هذه المبادرة في غضون الأيام القليلة المقبلة، أو ما تبقى من نهاية هذا الأسبوع، ويكون هناك حكومة برئاسة الرئيس المكلف مصطفى أديب، أو أن الأخير سوف يعلن اعتذاره، وهذا يعني أن المبادرة الفرنسية قد تلقت صدمة قوية، ولا أدري كيف ستكون ردود فعل باريس عليها".

بدوره، يقول الإعلامي توفيق شومان لإذاعتنا:

"في حال أجهضت أو أسقطت المبادرة الفرنسية، أعتقد أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي سوف يشهد مزيدا من التدهور، وبالتالي سقوط ما تبقى من الاقتصاد اللبناني، لكن ربما تدوير الزوايا في الساعات المتبقية والأخيرة، ربما يمكن أن ينتج شيئا. لأن سقوط هذه المبادرة يعني سقوط ورقة التين الأخيرة عن الوضع الاقتصادي والمالي".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي