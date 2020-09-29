خبير لبناني: المبادرة الفرنسية لا تحظى بغطاء دولي وهذا عامل أساسي لسقوطها

جدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال لقائه السفير الفرنسي في بيروت، برنار فوشيه، تمسكه بالمبادرة الفرنسية لحل الأزمة في لبنان.

فيما استغربت حركة "أمل" اللبنانية في بيان، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الموجهة إليها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدة أنها ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لنص المبادرة الفرنسية.

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

يبدو أن المبادرة الفرنسية لا تحظى بغطاء دولي، وتحديدا بغطاء أمريكي سعودي، فالواضح أن الخلاف الأمريكي الإيراني في مجلس الأمن الدولي، وتصويت فرنسا ضد العقوبات على إيران، ترك استياءً أمريكيا واضحا وكبيرا، وهذا عامل أساسي لسقوط المبادرة الفرنسية.

ولفت الذيب إلى أن السعودية ورغم كل الاتصالات الفرنسية معها، لم تعط الضوء الأخضر للمبادرة الفرنسية نتيجة قرار سعودي واضح، بمنع مشاركة حزب الله في أي حكومة، بالإضافة إلى منع التعاطي معه.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي