"حزب الله" يحبط مسرحية نتنياهو الاستعراضية بالوقائع

نظم "حزب الله" جولة لوسائل الإعلام في منطقة الجناح في بيروت، ردا على مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وإعلانه وجود مخزن ومصنع أسلحة للحزب في المنطقة، قرب شركة لتوزيع الغاز.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

ويتابع حطيط حديثه قائلا: أما الهدف الثاني من ذلك، هو التكامل مع موجة التحريض ضد "حزب الله" في الداخل اللبناني، ليقول للبنانيين بأن "حزب الله" يعرض أمنكم للخطر، كما حصل في انفجار مرفأ بيروت.

ولفت حطيط إلى أن الهدف الثالث، وهو الهدف الأخطر استراتيجيا وعسكريا، ويعتبر نوعا من أنواع التمهيد لعدوان عسكري يقوم به نتنياهو ضد "حزب الله" بما يعني أنه قد يقدم على عمل عسكري كبير في المنطقة، يؤدي إلى خسائر كبيرة، ثم يلصق هذا العمل بانفجار مخزن السلاح، ويكون قد نفذ عمليته وحقق أهدافا استراتيجية، ورسم قواعد اشتباك جديدة، وهو بريء منها".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي