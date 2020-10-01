خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" سر تحرك واستيقاظ الخلايا الإرهابية النائمة في لبنان

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، خلال لقائه أهالي عسكريين قتلوا أثناء اشتباكات مع إرهابيين مطلوبين في شمال لبنان: "نثمن عاليا تضحيات أبنائكم، فهم شهداء لبنان وشهداء المؤسسة، وشهادتهم هي وسام على صدورنا"، مشيرا إلى أن "دماء هؤلاء العسكريين أحبطت مخططات كانت تعد لوطننا، لكننا لن نسمح للمشروع الإرهابي بالتسلل إلى الداخل اللبناني مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

يقول مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث والعلاقات العامة، العميد الركن هشام جابر، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" في هذا الصدد:

"إن السر في تحرك الإرهابيين حاليا، يعود بالدرجة الأولى إلى حالة الفراغ الحكومي والنزاع السياسي في لبنان، ومستفيدين أيضا من الحالة الاقتصادية، وتململ المواطنين، والوضع العام السيء في البلد، وكان من الطبيعي أن تقوم هذه الخلايا الإرهابية بالاستيقاظ بأوامر خارجية".

وأشار العميد هشام جابر إلى "أننا شاهدنا أول تحرك للإرهابيين في جريمة كفتون بالكورة، لكن قام الجيش والأجهزة الأمنية على الفور بإلقاء القبض على معظم الذين ارتكبوا هذه الجريمة، كما تم قتل البعض منهم، وتبين أن وادي خالد كان مقرا لهم".

ولفت جابر إلى أن البيئة الحاضنة للمجموعات الإرهابية انحسرت إلى حد كبير في لبنان، منذ عام 2014 لحد يومنا هذا، لأن الشعب اللبناني يرفض كافة أشكال الإرهاب، مهما كان النزاع السياسي قائما في البلاد.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي