خبير: المساعي الروسية لحل الأزمة في لبنان مرحب بها من معظم الأطراف السياسية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة الماضي، مع رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، الوضع في لبنان وما يتعلق بضرورة تشكيل حكومة جديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن "الجانب الروسي أكد مجددا موقفه المبدئي الثابت الداعم للسيادة الوطنية والاستقلال وسلامة أراضي لبنان واستقراره السياسي الداخلي".

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، المساعي الروسية مشكورة ومرحب بها من معظم الأطراف اللبنانية، لإن لروسيا صداقات مع عدة أطراف سياسية، وإن كانت هذه الأطراف مختلفة ومتناقضة. ولكن تربطها بروسيا علاقات قديمة وصداقة وزيارات دائمة.

ويشير أبو زيد إلى أنه بعد فشل المبادرة الفرنسية، بسبب الأسلوب والأداء والأشخاص الذين راهنت عليهم فرنسا بإخراج مبادرتها، والذين لم يكن لديهم حنكة ومعرفة بالتناقضات اللبنانية، لذلك أسقطت المبادرة بمرحلتها الأولى.

ولفت أبو زيد إلى أن فرنسا تستعد من أجل إطلاق مبادرتها من جديد، مستفيدة من التناقضات التي حصلت، ولكن بسبب وجود نوع من تقاطعات ما بين فرنسا وروسيا، ولأن هناك أكثر من نقطة مشتركة، يمكن أن يكون هناك تنسيق أوتفاهمات حول هذا الموضوع، مما يسهل على روسيا أن تقوم بدورفعال في إنقاذ الوضع لأنها تدرك جيدا الوضع اللبناني، ولها علاقات وصداقات مع أطراف داخلية وإقليمية وازنة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي