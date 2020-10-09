خبير: هجوم الحريري يعني فتح باب المفاوضات السياسية في لبنان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، في مقابلة تلفزيونية، أنه مرشح محتمل لرئاسة حكومة جديدة لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان بعد الانفجار الهائل في ميناء بيروت.

كما حذر الحريري، من نشوب حرب أهلية في لبنان نتيجة غياب الحل السياسي وفي ظل الاستقواء بالسلاح بين القوى.

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"أعتقد أن الكلام الذي قاله الرئيس سعد الحريري، وهاجم فيه الجميع في لبنان، حتى أنه حمَّل نفسه مسؤولية ما حصل خلال السنوات الماضية، قد فتح باب المفاوضات السياسية مع كل القوى السياسية في البلد، وهذا هو العنوان الأساسي لكل كلام الحريري".

وأشار الذيب إلى أن الرئيس الحريري قال إنه مستعد لترؤس الحكومة، ومستعد للمفاوضات مع كل الأطراف تحت سقف المبادرة الفرنسية. والمعلوم أن الثنائي الشيعي يؤيد عودة الحريري، لكن اللافت في الأمر أن الحريري هاجم حلفاءه أكثر من خصومه السياسيين.

ويعتقد الذيب أن الرئيس الحريري ما كان ليقدم على طرح مبادرته بتولي رئاسة الحكومة لولا الاتصالات الاقليمية والدولية والمحلية البعيدة عن الأضواء، والتي ساهمت أيضا في مبادرته. كما أن الحريري سيتولى رئاسة الحكومة، والجميع في النهاية سيتنازل، لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد صعبة ومعقدة جدا، ولا تحتمل الانتظار.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي