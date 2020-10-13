لبنان يتأرجح بين مساري الترسيم والتأليف... فهل يصل إلى بر الأمان؟

تناقش حلقة اليوم من برنامج "نافذة على لبنان" آخر تطورات الأوضاع السياسية في لبنان لجهة التحضيرات لانعقاد الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ومتابعة آخر تطورات التحركات السياسية لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان":

"إن المفاوضات التي يبدأها لبنان مع الجانب الإسرائيلي غدا في رأس الناقورة، باتت معالمها وضوابطها محددة بدقة شديدة، وهي التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية حصرا، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المسألة إلى مواضيع أخرى".

وشدد حطيط على أن مهمة الوفد اللبناني المفاوض محصورة بترسيم الحدود البحرية، وهذا يقتضي التثبت من معالم الحدود البرية، فالحدود البرية في لبنان مرسمة، لكن إسرائيل قامت بالعبث ببعض النقاط والمعالم، ولذا ينبغي أن تنطلق المفاوضات بعد التحقق من وجود المعالم البرية في أماكنها.

على الصعيد السياسي، يقول الكاتب والمحلل السياسي، سركيس أبو زيد، في حديث لإذاعتنا:

"إن كل الدلائل تشير إلى أن الرئيس سعد الحريري، سيكون مكلفا بتشكيل حكومة جديدة، لأن فرنسا قامت باتصالات وتمنيات بأن يمرر هذا الترشيح وبأنها ستوفر كل الدعم للرئيس الحريري في هذا المجال".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي