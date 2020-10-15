هل أوضاع لبنان المتأزمة تحتمل تأجيل الاستحقاق الحكومي؟

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الأربعاء الماضي، تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم الخميس لاختيار شخصية سياسية لتولي الحكومة، أسبوعا، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية. فيما كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن توجه لدى المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سعد الحريري لسحب ترشيحه وتعليق مبادرته.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"لا شك أن الأوضاع المتأزمة في لبنان لا تحتمل التأجيل، لكن أرتأت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن يكون هناك متسع من الوقت ليحظى هذا التكليف بغطاء مسيحي، بعدما أعلن تكتل لبنان القوي، بالإضافة إلى القوات اللبنانية عدم تسمية الرئيس سعد الدين الحريري".

وأشار المستشار البدوي إلى حصول انقلاب في موقف الرئيس ​سعد الحريري​ الذي أعلن عدم رغبته في الترشح لترؤس أية حكومة وقبوله بترشيح وتكليف الدكتور ​مصطفى أديب​، الذي اعتذر عن إكمال مهمته نتيجة ضغوط متزايدة مورست عليه من نادي رؤساء الحكومات الأربعة، عاد الرئيس سعد الحريري وانقلب على موقفه الرافض وبشكل مفاجئ وعبر برنامج تلفزيوني أعلن نفسه مرشحاً طبيعياً لتشكيل حكومة إنقاذية، لديها مهمة خاصة ولمدة ستة أشهر فقط.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي