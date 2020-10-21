أمل أبو زيد: لا يكفي تأليف حكومة لبنانية دون برنامج إصلاحي أساسي

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب اللبناني، أنه سيبقى في منصبه متحملا كل مسؤولياته الدستورية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الفساد في بلاده بات "مؤسساتيا منظما".