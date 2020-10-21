أمل أبو زيد: لا يكفي تأليف حكومة لبنانية دون برنامج إصلاحي أساسي

يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، النائب السابق أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:
"دون شك، تعتبر رسالة الرئيس ميشال عون من الرسائل المهمة في الأوقات المهمة، التي يمر بها لبنان والمنطقة ككل، وتجدر الملاحظة إلى أن فخامة الرئيس توجه بهذه الرسالة إلى الشعب اللبناني وإلى النواب اللبنانيين بشكل صريح جدا".
وأشار أبو زيد إلى أن الرئيس عون قد شدد إلى "أننا على مشارف استحقاقات كبرى يتم فيها توقيع اتفاقات وتنفيذ سياسات توسعية، ورسم خرائط، واستشارات نيابية أساسية.
ولفت أبو زيد إلى أن الرئيس ميشال عون انطلاقا من الدور الوطني والدستوري الذي يلعبه، وضع الناس أمام مسؤولياتها، وليقول التالي:
"التكليف شيء والتأليف شيء آخر، غير أن التكليف لا يكفي فقط، لأنه حتى ولو تم تأليف حكومة، يجب أن يكون عندها شيء واضح جدا، له علاقة بالبرنامج الإصلاحي أساسا، والذي ذكره فخامة الرئيس عدة مرات في خطابه، إن الإصلاح شيء أساسي يتحدث عنه الناس لكن لا يتوصل أحد لتنفيذه.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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