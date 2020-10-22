خبير: لبنان دخل في مهمة التأليف الصعبة وسط صراعات داخلية قوية

رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، يؤكد، اليوم الخميس، أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مشيرا إلى أن مهمتها ستكون تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية.

وسمي الحريري​ في الاستشارات النيابية الملزمة، اليوم الخميس، في قصر ​بعبدا​، لتشكيل الحكومة​ المقبلة بمجموع أصوات بلغ 65 نائبا مقابل 53 نائبا لم يسموا أحدا.

يقول الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الإقليمية، وفيق إبراهيم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان":

اليوم بدأنا بمهمة صعبة جدا، وهي مهمة التأليف، وسط صراعات داخلية قوية، تقوم على التالي: هناك مكونان مسيحيان أساسيان لم يمنحا الثقة لسعد الحريري، وهما التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وهذان الفريقان يشكلان حالة ميثاقية، والتي تفرض دائما تمثيل القوى الكبرى في مسارها". ولذلك سيكون الحريري أمام هذه الأزمة، وهذا ربما يحتاج إلى تدخل فرنسي وأمريكي لمعالجتها.

بدوره، يقول الخبير الدستوري والقانوني والباحث السياسي، عادل يمين، في حديث لإذاعتنا:

بعد تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية، أصبحنا أمام معطى دستوري جديد، وهو انطلاق مرحلة التأليف، والتي تتطلب من الرئيس المكلف أن يراعي المقتضيات الميثاقية والطوائفية والتوافقية التي تحكم النظام الدستوري اللبناني. وإلا سيجعل البلاد تدخل في أزمة حكومة لا تستطيع البلاد أن تتحملها في هذه الظروف.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي