خبير: زيارة الوفد الروسي تعكس اهتماما روسيا بارزا بما يحصل في لبنان والمنطقة

يصل إلى بيروت، غدا الأربعاء، وفد روسي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تمتد ليومين، يلتقي الوفد خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين للتشاور حول ما يجري في لبنان والمنطقة.

يقول الخبير في الشؤون العربية –الروسية فؤاد خشيش، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، تأتي زيارة الوفد الروسي إلى لبنان، بعد أيام من تسلم السفير الروسي الجديد في لبنان ألكسندر روداكوف مهامه الجديدة، وبالتالي حصلت تطورات سياسية أيضا في المنطقة، وخصوصا في سوريا ولبنان، وما يحصل في العالم العربي من عمليات تطبيع مع إسرائيل.

ويشير خشيش إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، كما تعكس اهتمام روسي بارز بما يحصل على الساحة اللبنانية، وبما يحصل في المنطقة.

بدوره يقول رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في سانت بطرسبورغ، الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لإذاعتنا، زيارة الوفد الروسي إلى لبنان مرتبطة بكل الملفات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا لبنان، خاصة بعد التدخلات الفاضحة والواضحة من قبل تركيا وفرنسا، والصراع على الساحة اللبنانية بين الدولتين، بغطاء أمريكي واضح، ومن ينتصر تكون النتيجة في صالح الولايات المتحدة.

ويشير شعيتو إلى أنه لا بد لروسيا أن تثبت تواجدها بشكل استراتيجي في المنطقة، ولبنان خاصرة رخوة لسوريا تؤثر سلبا وإيجابا نتيجة لموازين القوى التي ستحكم هذا البلد لاحقا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي