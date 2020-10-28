خبير: هناك إصرار أمريكي لحل النزاع البحري اللبناني الإسرائيلي

عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية، في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة بحضور ممثل عن واشنطن.

يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية وفيق إبراهيم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، اليوم بدأ الفريقان بعرض الوثائق المؤكدة لوجهتي نظريهما، فاعتبر لبنان أن مسألة موضوع الخلاف على مساحة الـ860 كلم قد انتهى، باعتراف أمريكي إسرائيلي بأن هذه المنطقة للبنان.

ويشير إبراهيم إلى أن الحديث اليوم يدور عن مساحة الاختلاف الجديدة التي تبلغ 1380 كلم، والتي يؤكد لبنان أنها تابعة له، ولديه وثائق تثبت ذلك، وقد تم عرضها اليوم، وسيتم استكمال النقاش غدا، في جلستين متتاليتين جديدتين، ما يؤكد الإصرار الأمريكي في إيجاد حلول لهذه المسألة وارتباطها بالمصالح الأمريكية المباشرة.

ولفت إبراهيم إلى أن هذا يعني أن الحل سيكون قريبا، وقد يمتد، لكن هناك دفع أمريكي نحو الوصول إلى نتائج فعلية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي