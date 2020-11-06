رئيس بلدية الغبيري لـ "سبوتنيك": وزارة الاقتصاد تتحمل مسؤولية إهمال تخزين وتوزيع الطحين لمستحقيه

في وقت يئن فيه الشعب اللبناني تحت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ووسط أزمات لبنان المتلاحقة، كشف رئيس بلدية الغبيري (في ضاحية بيروت الجنوبية) السيد معن الخليل، في حديث لـ «سبوتنيك» عن فضيحة تتعلق بآلاف الأطنان من الطحين المقدم كهبة من الحكومة العراقية في إطار المساعدات التي منحت للشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت، بعد تخزينها في مستودعات مدينة بيروت الرياضية، في أسفل المدرجات وفي القاعات السفلية من دون أية مراعاة للشروط الصحية، حتى باتت عرضة للمياه والرطوبة والهواء.