المستشار رفعت البدوي: فرض واشنطن عقوبات على باسيل سياسي وليس لمحاربة الفساد

بعد تأكيد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن "العقوبات الأمريكية لن تخيفه ولا الوعود أغرته"، ردت السفيرة الأمريكية في لبنان دورتي شي، على كلام باسيل، معتبرة أن "لديه سوء فهم لكيفية سير العقوبات ونقص في فهم السياسة الأمريكية"، حسب تعبيرها.

يقول مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص، والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان":

"إن السبب الرئيسي في فرض عقوبات على النائب جبران باسيل هو سياسي، ونلاحظ بأن المؤتمر الصحفي الذي تحدث به باسيل وشرح فيه أسباب ذلك، يتلاقى مع نقطة مشتركة من الحديث التي أدلت به السفيرة الأمريكية في لبنان، وهي حول العلاقة مع حزب الله تحديدا".

ويشير البدوي إلى الولايات المتحدة لم تحارب الفساد في لبنان، ولا يهمها ذلك، بل على العكس، هي التي تحمي منظومة الفساد في البلاد، وكل ما يهمها هو تنفيذ سياستها المتمثلة بإضعاف "حزب الله" ومنعه من المشاركة في أي حكومة.

ولفت البدوي إلى أن العقوبات تزامنت مع مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، فيما يخص ترسيم الحدود البحرية، بمعنى أن هناك ضغط يمارس على لبنان من أجل الرضوخ والقبول بترسيم الحدود حسب خط هوف الأمريكي، وهذا يؤدي إلى خسارة لبنان نحو 1410 كلم مربع من حصته في المياه الإقليمية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي