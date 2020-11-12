فيصل عبد الساتر: المقاومة جاهزة في لبنان للرد على أي عدوان

أكد الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، في ذكرى مناسبة «يوم الشهيد»، قدرة الحزب على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز إذا منعت لبنان من ذلك.

وأشار نصرالله، في كلمته، إلى أنه "جرى الحديث خلال المناورة الإسرائيلية الأخيرة عن جاهزية إسرائيلية لعمل ما في لبنان أو الجولان" ومحور المقاومة سيرد على أية حماقة أمريكية أو إسرائيلية.

يقول مدير مركز «دال» للإعلام، فيصل عبد الساتر، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

"الرسائل المباشرة التي أطلقها السيد حسن نصرالله هي أيضا رسائل ممتدة ومتواصلة، لا يمكن فصلها عن السياق التي كان يطل من خلالها نصرالله في أكثر من مناسبة، وهي أن الأمور ما بين المقاومة والعدو الإسرائيلي ما زالت في حالة تصاعد ولم تخف وتيرتها".

وأشار عبد الساتر إلى أن السيد نصرالله ينطلق من بعض المعطيات، وقراءة التحليلات، والمجريات السياسية التي تدور، خصوصا بعد سقوط وهزيمة ترامب، ومحاصرة نتنياهو، واحتمال كبير أن يذهب بسيناريوهات تصعيدية لكي يحمي نفسه على المستوى الداخلي، كما أن الأمر قد يعود إلى ترامب الذي يعمل بنفس الذهنية مع نتنياهو، وهما يمثلان تشابها كاملا في التعاطي بالرعونة والجنون مع الأمور. غير أن المقاومة جاهزة على مدار الساعة لرد أي عدوان إسرائيلي على لبنان.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي