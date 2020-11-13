أمل أبو زيد: مشاركة لبنان لافتة وضرورية في المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين بدمشق

أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفية، على هامش مؤتمر عودة اللاجئين السوريين في دمشق، أن روسيا أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي والعمل مع الجهات الدولية لتذليل العقبات لعودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية وعضو اللجنة اللبنانية - الروسية المشتركة لمتابعة عودة النازحين السوريين، النائب السابق أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

"مشاركة الوزير رمزي مشرفية في هذا المؤتمر، وإلقاء وزير الخارجية كلمة فيه، كانت مشاركة لافتة وضرورية جدا، بالرغم من أن البعض في لبنان اعتبر أن المشاركة الرسمية يمكن أن تحمله عقوبات من قبل الدول التي ترفض هذه المشاركة".

وأشار أبو زيد إلى أن الأزمة الكبيرة التي يعاني منها لبنان، وهناك جزء منها يدفع لبنان فيها ثمنا كبيرا للنزوح السوري إلى أراضيه، وبشكل مباشر. حيث أن البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى تقدر بحدود الـ 40 مليار دولار كلفة لبنان المباشرة بهذا الخصوص.

ولفت أبو زيد إلى أنه من الضروري للبنان، خصوصا بعد إقرار خطة حكومة الرئيس حسان دياب، على الرغم من أنها حكومة تصريف الأعمال، أن يتم بحث رسمي بين الدولتين انطلاقا من هذه الخطة وأن يتم التفاهم مع الحكومة السورية على أساسها في المستقبل.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي