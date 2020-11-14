خبير: واشنطن تضغط على حلفاء حزب الله في لبنان لدق الأسافين بينهم

أعلنت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شي، أن الولايات المتحدة ستستمر في انتهاج سياسة الضغط على حزب الله، كما أن واشنطن مصرة على موقفها في المساعدة على مكافحة الفساد في لبنان حتى يتحقق تقدم ما في هذا المجال خطوة بعد خطوة.

يقول الباحث في شؤون غرب آسيا ربيع غصن، في حديث مع برنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد، حتى اليوم لم تستطع الولايات المتحدة الاستفادة من العقوبات المباشرة على حزب الله في لبنان، فجاءت بمنهجية أخرى، ألا وهي الضغط على حلفاء حزب الله، كالتيار الوطني الحر، كحركة أمل، وحزب المردة، من أجل منع حزب الله من مد جسور العلاقات البناءة مع الأحزاب الأخرى داخل الواقع اللبناني.

ويشير غصن إلى أن :"الولايات المتحدة تعتقد من هذا المنطلق، بأنها إذا كثفت الضغوط على حلفاء حزب الله، سيكون هناك نوع من دق الأسافين ما بينه وبين حلفاءه في صناعة المشهد السياسي اللبناني".

ولفت غصن إلى أن :"الضغط الأمريكي الجديد هو حلقة ليست بالأخيرة في مسألة معالجة تأثير حزب الله في صناعة القرار السياسي في لبنان، وعلى مفهوم الترسيم الحدودي، وعلى مفهوم النفط والغاز، بالإضافة إلى مفاهيم أخرى قد تكون متعلقة بدول الجوار، وخاصة الجمهورية العربية السورية".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي