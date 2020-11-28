خبير لبناني: العبرة في تنفيذ القرارات وليس في إصدارها فقط

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في تغريدة على "تويتر"، إن "تجاوب مجلس النواب مع رغبته في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم".

ويقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، من الناحية الشكلية، كانت كل الأمور استثنائية، بأن هناك تلبية لرسالة رئيس الجمهورية، وكان هناك شبه إجماع لمجلس النواب، عبر بيانات تؤكد على كل هذه الأمور، لكن ما أن انتهت الجلسة حتى تبين أن هناك مجموعة من الالتباسات غير الواضحة.

ويشير أبو زيد إلى أن ما تم الاتفاق عليه هو موضوع استثنائي جيد، لكن دائما في لبنان، المشكلة في التنفيذ، كذلك هناك تخوف عند الكثيرين، بأن هذا القرار جميل في الشكل، لكن تطبيقه دونه صعوبات عديدة، لإنه يتطلب وقت وكلفة وتمييع وتهرب من التدقيق، والمشكلة الأساسية في مصرف لبنان ويجب حلها.

بدوره يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لإذاعتنا، أعتقد بأن لا ثقة شعبية بالإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، لإن معظم اللبنانيين يعتقدون أن دخول المجلس النيابي على هذا الملف يعني تطيير التحقيق الجنائي، الذي لا يلزمه هذه القوانين. كما أن الطبقة السياسية نفسها هي التي منعت التحقيق الجنائي في مصرف لبنان.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي