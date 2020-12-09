أمل أبو زيد: روسيا مع تشكيل حكومة تنطلق من مصلحة كل اللبنانيين

قال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث خاص لبرنامج "نافذة على لبنان"، إن "اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء في العاصمة الروسية، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، كان جيدا ويأتي في سياق سلسلة من اللقاءات المتعددة التي يقوم بها في السنة، للتداول مع السيد بوغدانوف، بجميع الأجواء التي تحيط في المنطقة بشكل عام ومن ضمنها لبنان".

وأشار أبو زيد إلى أن روسيا تتمنى أن يكون هناك حكومة بشكل سريع في لبنان، تنطلق من الخصوصيات اللبنانية، ومن تفاصيل الواقع السياسي الذي يجسده المجلس النيابي الحالي.

ولفت أبو زيد إلى أن روسيا تدعم المبادرة الفرنسية، بالرغم من التعقيدات التي تواجهها، وترفض فكرة عزل أي من الأحزاب السياسية الأساسية، وتعتبره خطأ، ومن الضروري التوافق بين جميع المسؤولين، ومع الأحزاب السياسية الأساسية لتشكيل حكومة واحدة يرضى عنها الجميع، وتنطلق من سياسة اقتصادية واضحة المعالم لمصلحة كل اللبنانيين.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي