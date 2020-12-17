خبير: هناك صراع جدي بين القضاء والسياسة في لبنان ومختلف الأطراف متورطة في الفساد

أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، إصراره على معرفة اللبنانيين للحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أنه "لا غطاء على أحد، إنما في إطار الاحترام الكامل للدستور.

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك":

"من الواضح أن هناك صراع جدي ما بين القضاء والسياسة. خاصة أن مختلف أطراف القوى السياسية متورطة في الفساد، وبدعاوى يمكن أن تطالها، لذلك إذا كان هناك قضاء قوي وجريء يستطيع أن يحاكم الطبقة السياسية".

لكن يرى أبو زيد أن في لبنان مشكلة في أنظمة القضاء، وهناك استنسابية وتباينات بآلية المحاكم والحكم، لذلك هناك عدة طرق ووسائل للهروب من الأحكام المبرمة.

ولفت أبو زيد إلى أنه يوجد تخوف عند الطبقة السياسية، وعند مجلس النواب، من أن يتخذ القاضي إجراءات ضد بعض النواب، لذلك فالصراع موجود، لأن هناك تناقض في المصالح، لكن نتيجة هذه المواجهة مرهونة بشجاعة وجرأة القاضي على الاستمرار، لذلك هناك حملة من أجل الضغط على القاضي حتى يستقيل، غير أنه مستمر في هذا الموضوع بشكل صلب.

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ويعتقد أبو زيد أن هناك أيضا مشكلة أخرى، وهي أن بعض القوى السياسية أغرقت القضاء بمجموعة من الشكاوى، منها الأساسي والثانوي، مما أحيانا يكبر المشكلة حتى لا يكون قرارات جدية فيها.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي