لقاء "الحريري-عون" يظهر أن لا حكومة قريبا في لبنان

أكد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​، ​ميشال عون،​ في ​قصر بعبدا​ اليوم الأربعاء، أنه "لاتزال هناك تعقيدات أمام ​تشكيل الحكومة​، وأن الانهيار في ​لبنان​ بحاجة لحكومة اختصاصيين لإيقافه"، متمنيًا أن "تكون هناك حكومة، ولكن لا تزال هناك تعقيدات واضحة، والأكيد أن هناك وضوح في المشاكل السياسية الموجودة".

يتساءل الكاتب والمحلل السياسي نبيه البرجي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"إذا كانت المسألة وصلت إلى هذا الحد من التفاؤل بتشكيل الحكومة، هل يقتضي الأمر عقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية. لكن هناك اتصالات دولية بين باريس وموسكو تدفع بتحريك تشكيل الحكومة".

ويشير البرجي إلى أن الذي جمد الاتصالات والحلول في الأسابيع الماضية، هو سيف العقوبات الأمريكية، التي أدت مؤخرا إلى ضرب المبادرة الفرنسية في ظهرها، وهذا ما أشارت إليه الصحف الفرنسية.

بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لإذاعتنا:

"هناك أجواء متناقضة، البارحة أشاع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أجواء إيجابية، والبعض شكك بهذا الموضوع، واعتبرها من باب الإحراج لإظهار الرئيس والوزير السابق جبران باسيل بأنهما يعرقلان تشكيل الحكومة".

ولفت أبو زيد إلى أن هناك اليوم تسريبات تقول بمحاولة بداية حلحلة، لكن الأمور لم تصل إلى نهاياتها السعيدة، لذلك علينا أن ننتظر لنتأكد من هذا الموضوع.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي