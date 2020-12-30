خبير: لدى دياب شعور بالخيبة واليأس جراء محاولة تحميله مسؤولية ما جرى لمرفأ بيروت

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اتهامه بالإهمال في حادث انفجار مرفأ بيروت أمرا "غير طبيعي"، مشددا على أنه لا يريد أن يصبح "كبش محرقة".

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

"هذا شعور إنساني طبيعي، خاصة أن هناك مسؤوليات على مر السنوات، لم يتم التعرض لها، فمحاولة تحميل رئيس الحكومة مسؤولية كل ما جرى، فيها ظلم وتجني، خاصة أنه الان يقوم بدور تصريف الأعمال دون أن يكون له سلطة أو فعالية أو دور، فيما الآخرون الذين كانوا مسؤولين طوال هذه الفترة لم يتم التعرض لهم".

ويرى أبو زيد أن لدى الرئيس حسان دياب شعور بالخيبة واليأس والقرف من هذه التصرفات، وكأنه هو المسؤول الوحيد، مع العلم أن دوره لم يكن أساسيا، وكان متأخرا، بينما الأجهزة الأمنية والقضائية والسياسية التي تعاقبت خلال هذه السنوات الست الأخيرة، هي المسؤولة عما جرى في المرفأ.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي