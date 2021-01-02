هل يستطيع لبنان النهوض ومواجهة التحديات في السنة الجديدة؟

نناقش في حلقة اليوم من البرنامج، أبرز وأهم الأحداث التي مرت في بلاد الأرز لعام 2020، على مختلف الأصعدة الإقتصادية والأمنية والسياسية، وكذلك التحديات التي تواجه لبنان في العام الجديد.

وقال الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الإقليمية وفيق ابراهيم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، رحل العام 2020 عن لبنان، في ظل أزمات وخيبات أصابت اللبنانيين على مختلف الأصعدة، وخاصة معاناتهم من تداعيات الأزمة المالية وحجز المصارف لأموال المودعين، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت، والتداعيات الكارثية له، وكذلك عدم وجود حكومة فاعلة في البلاد.

وأشار إبراهيم إلى أن التحديات والمشاكل التي تواجه لبنان في العام الجديد، لا تقل سوء عن السنة الماضية، حيث يدخل لبنان وسط احتمالات حرب فعلية مع إسرائيل، ومع استمرار إقفال الحدود الاقتصادية مع سوريا، وأيضا ليست لديه إمكانيات اقتصادية.

ولفت إبراهيم إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أن الولايات المتحدة تمنع لبنان من استغلال الغاز، وتمنع عنه كل صناديق الإقراض الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكل ذلك لأنها تريد أن تشكل حكومة ليس فيها حزب الله، أو تطالب بحكومة تطالب علنا بنزع سلاح حزب الله. وهذا غير ممكن عمليا، أو يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية جديدة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي