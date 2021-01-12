أمل أبو زيد: توجد أزمة ثقة بين "الوطني الحر" و"المستقبل" تتطلب معالجة لتسهيل تشكيل الحكومة

تناقش حلقة اليوم من البرنامج آخر تطورات الأوضاع في لبنان، فيما يخص عملية تشكيل الحكومة، في ظل التجاذبات السياسية وانعدام الثقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وانعكاس ذلك على تأخير عملية التأليف والتشكيل.

قال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» إن موقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي أعلنه خلال مؤتمر صحفي، كان واضحا جدا، لأنه تحدث عن أن هناك أزمة ثقة كبيرة جدا بين "التيار الوطني الحر" والرئيس المكلف سعد الحريري.

وأشار أبو زيد إلى أن "هذا الشيء قد يعكس موقف عدم الثقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ودولة الرئيس المكلف سعد الحريري، بحيث أننا بتنا نحس أن هناك ثقة مفقودة بشكل واضح، ويجب معالجتها، وإلا فإن عملية تأليف الحكومة دونها عقبات كبيرة وتتطلب وقتا أكثر لتتشكل".

ولفت أبو زيد إلى أنه "كان هناك محاولة لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، انطلقت من المبادرة الفرنسية، هذه المبادرة التي شجعها الكثير من اللبنانيين، لكن وصلت إلى حائط مسدود، لأن فرنسا عرفت أن هذه الثقة مفقودة، في حال تشكلت الحكومة، فإن مجلس الوزراء سيتحول لموقع لتصفية الحسابات السياسية، وسيمنع حصول أي عملية إصلاحية جدية، وهذا الشيء يقف عائقا بشكل كبير".

وخلص أبو زيد إلى أن "هناك واقعا سياسيا واضحا نعيشه في لبنان، هو أن النظام الحالي قد استنفد نفسه، وغرق بالثغرات والعلل، وكل المكونات السياسية الفاعلة تنادي بتغييره، ومن الضروري أن تتباحث كل المكونات فيما بينها في مؤتمر حوار وطني، كما دعا إلى ذلك الوزير جبران باسيل، حتى تتوصل إلى إيجاد صيغة أفضل للتعايش المشترك، انطلاقا من الوصول إلى دولة مدنية تستوعب الجميع وتعتمد اللامركزية الإدارية كما جاء في اتفاق الطائف.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي