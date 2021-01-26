هل تدفع التحركات الاحتجاجية في لبنان إلى تسريع تشكيل الحكومة؟

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان بعودة الهدوء الحذر إلى مدينة طرابلس شمالي البلاد، بعد مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن اللبناني، استخدمت خلالها عشرات القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحجارة مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"لهذه التحركات الاحتجاجية عدة أبعاد، منها اقتصادية واجتماعية وسياسية، طبعاً هناك أسباب اقتصادية ومالية خانقة موجبة، خاصة أن مدينة طرابلس من المدن الأكثر فقرا في لبنان".

ويشير أبو زيد إلى أن "المدينة غارقة بحالة من الفقر ومن النقمة الاجتماعية منذ فترة، لكن في كل حراك اجتماعي، هناك من يحاول أن يستفيد من هذه الظروف ويستغلها لصالحه. وربما بعض الأطراف السياسية تشجع وتستفيد من هذه التحركات كورقة ضغط شعبية على رئيس الجمهورية، بسبب التأزم الحاصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري وعدم تشكيل هذه الحكومة".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي