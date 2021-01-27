عدنان منصور: التجاوب الأمريكي مع الدعوة الفرنسية قد يسهل تشكيل الحكومة اللبنانية

دعت فرنسا الولايات المتحدة إلى التعامل بمزيد من "الواقعية" مع "حزب الله"، للمساعدة في الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن واشنطن في عهد الرئيس جو بايدن تحتاج إلى اتباع نهج أكثر واقعية في التعامل مع الجماعة اللبنانية.

يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"فرنسا تعترف وتعتبر أن "حزب الله" هو جزء من التركيبة السياسية اللبنانية، طالما أنه ممثل في المجلس النيابي، وفي داخل الحكومة اللبنانية".

ويشير منصور إلى أن الصورة الواقعية الفرنسية في هذا الشأن مختلفة عن الصورة الني كان يتبناها الرئيس السابق ترامب، على اعتبار أن أمريكا في زمن ترامب، تعتبر أن أي حكومة لبنانية يجب أن لا تضم "حزب الله"، وكانت الاتهامات توجه للحزب على أنه يهمين على الدولة ويسيطر على الحكومة والقرار اللبناني.

ولفت منصور إلى "أن الموقف الأمريكي كان يختلف عن الموقف الفرنسي بشكل واضح، واليوم مع تغير الإدارة الأمريكية، فإذا كانت النية الأمريكية للتعاطي بشكل إيجابي مع هذا الموضوع، ربما تحلحل عقد كثيرة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي