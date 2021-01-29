أمل أبو زيد: أعمال الشغب والتعدي على القوى الأمنية اللبنانية والممتلكات تطرح علامات استفهام

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، للتحقيق في ملابسات ما جرى في طرابلس شمالي لبنان.

وعرض عون مع وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي طرابلس خصوصا بعد أعمال الشغب التي حصلت ليل أمس وأدت الى إحراق مبنى بلدية طرابلس وتخريب مقرات ومنشآت رسمية وتربوية وأهلية.

يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، في حديث خاص لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

أصبحت مدينة طرابلس مسرحا للأحداث والمواجهات وأعمال الشغب منذ عدة أيام، وهذا المشهد يتكرر عدة مرات في هذه المدينة الشمالية، وكأن هناك خططا مرسومة لاشتباكات في الشارع، حتى أنها تطورت إلى بعض الاشتباكات المسلحة، حيث عمدت بعض المجموعات إلى إطلاق قنابل يدوية على قوى الأمن التي تحرس سرايا طرابلس.

واعتبر أبو زيد أن الاحتجاجات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة وفوقها قرار الإقفال العام وجائحة كورونا تكون مفهومة عندما يكون منطلقها مطلبيا بحتا، لكن هذه التحركات تصبح غير مفهومة ومستغربة، عندما تصل الأمور إلى المواجهات المسلحة، والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

ولفت أبو زيد إلى أن ما يرافق هذه التحركات من أعمال شغب ومن تعدٍّ على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والممتلكات العامة والخاصة يطرح أكثر من علامة استفهام، لإنها تتجاوز المطالب المعيشية والاقتصادية، والتي نزل الناس إلى الشوارع من أجلها.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي