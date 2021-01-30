خبير: المشكلة في تشكيل الحكومة اللبنانية داخلية وتتعلق بمصير الانتخابات في عام 2022

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حديث تلفزيوني إنه سيقوم بزيارته الثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وأنه سيفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات.

يأتي ذلك، بعد تراشق للاتهامات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعرقلة تشكيل الحكومة، حيث اتهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، الحريري "بالتفرد في تشكيل الحكومة" ورفض الأخذ بملاحظات الرئيس عون.

وقال الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد،أعتقد أن لا الرئيس ماكرون ولا غيره يستطيع أن يفعل شيئا، إذا لم تساعده القوى الداخلية، وتنجز الحل. فالمشكلة ليست عند الفرنسيين ولا عند الأمريكيين، ولا عند أي طرف خارجي آخر.

ولفت الذيب إلى أن هناك جزء من المشكلة الداخلية خارجي، لكن الخلاف الأكبر في لبنان هو خلاف داخلي، يتعلق بمستقبل الانتخابات النيابية والرئاسية في عام 2022. هناك عدم ثقة كبيرة بين الرئيسين عون والحريري، ولا يمكن أن يلتقيا لا في الموضوع الاقتصادي ولا السياسي، ولا في موضوع توزيع الوزراء، فالقصة أكبر من ذلك.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي