إميل لحود: مسلسل الفوضى في لبنان مستمر ومرشح لتصاعد وتيرته ما دامت الحلول معدومة

أشار مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حديث تلفزيوني إلى أن الأجهزة الأمنية تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول "داعش" (المحظور دوليا) إلى لبنان، ولكن للأسف ما يحصل في طرابلس قد يكون فرصة لدخول هذا التنظيم إلى الساحة اللبنانية.

يقول النائب السابق إميل لحود، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"الواقع أن مسلسل الفوضى الذي نعيشه في لبنان مستمر، وهناك تخوف من زيادة الوتيرة في الفترة المقبلة."

وأشار لحود إلى "أن مطالب الناس ومعاناتهم ووجعهم هي وقائع لا يمكن نكرانها، كما أن طرابلس ومحيطها من أكثر المدن المتأثرة بهذه الحالة التي نحن فيها، وهي أصلا كانت تعاني قبل الأزمة الاقتصادية."

ويرى لحود أنه "في نفس الوقت هناك محاولة لاستغلال الوضع الاقتصادي، ووجع الناس لتحويل طرابلس لصندوق بريد، ومن ناحية أخرى نرى محاولة من البعض لإنشاء نوع من دولة داخل الدولة، وهذا طموح شعرنا به في آخر عشر سنوات، عند الكثير من المجموعات التكفيرية التي كانت تحارب في سورية، وانهزمت بفضل بسالة وعنفوان الشعب السوري، ومساعدة الجيش الروسي."

ولفت لحود إلى أن المشروع التكفيري الكبير سقط، لكن هناك مجموعات موجودة على الأرض، وبعضها مختبئ في لبنان، والساحة اللبنانية مكشوفة، وتحذير مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بهذا الصدد، يعني أننا في خطر ويجب تفاديه.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي