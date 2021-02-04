أمين حطيط: قرار المقاومة في لبنان نافذ في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يناقش ما إذا كان يجب الرد على عملية استهداف طائرة الاستطلاع بصاروخ أرض - جو في جنوب لبنان من قبل "حزب الله"، معتبرا أن عدم الرد على الحادث الأخير، سيؤدي إلى تعرض الطائرات الإسرائيلية إلى مزيد من التهديدات.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"إن نشاط الطيران الإسرائيلي المكثف في لبنان بالفترة الأخيرة، مرتبط بالمرحلة الجديدة التي دخلت إليها الحالة السورية، بحيث أن إسرائيل كما هو معروف، تنظر إلى وحدة مسرح العمليات بين لبنان وسوريا.

وأشار حطيط إلى أن "إسرائيل تريد أن تحقق أغراضا وأن تثبت وجودها، لذلك تطلق طيرانها في لبنان وصولا إلى سوريا، كما فعلت في عدوانها أمس على سوريا. هذا أولا، وثانيا: تريد إسرائيل أن تختبر جدية المقاومة، عندما أطلق السيد حسن نصرالله بعد حادثة الضاحية، معادلة التدخل في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

ويرى حطيط أنه "تبين لإسرائيل في الأيام الأربعة الماضية أن المقاومة جادة في تنفيذ تهديدها، بعد أن تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة في جنوب لبنان، كما تصدت لطائرة مسيرة أخرى بالصواريخ، أي أنها استخدمت التقنيات العلمية، والقدرات النارية، في مواجهة المسيرات الإسرائيلية، وهذا يؤكد لإسرائيل أن القرار الذي اتخذته المقاومة هو قرار نافذ ويُعمل به".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي