أكاديمي: الوزير القطري يحمل أفكارا لإصلاح ذات البين بين اللبنانيين

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة ستواصل مساعدة لبنان في إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت، ودعا القوى السياسية اللبنانية إلى "تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية"، مؤكدا أن زيارته هي "رسالة دعم ولحث المسؤولين على تشكيل الحكومة".

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"من الواضح أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لا يحمل أي مبادرة بشأن لبنان، حيث أعلن ذلك بنفسه بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية".

بدوره يقول الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي القطري الدكتور علي الهيل:

"أعتقد أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يحمل أفكارا على الأقل، لإصلاح ذات البين بين اللبنانيين أنفسهم، والمنقسمين حاليا بسبب التنازع الطائفي في البلاد".

ويرى الهيل أن دولة قطر ستعمل بكل ما في وسعها من أجل تسوية الأوضاع في لبنان، كما لا يستبعد أن يكون هناك ثمة اجماعا خليجيا، على الأقل بين قطر والسعودية، للمصالحة بين الأشقاء اللبنانيين. وقد تلقت قطر إشارات من السعودية بهذا الخصوص، وربما من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي