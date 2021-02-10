إسرائيل تتوقع رد "حزب الله" المحدود وتستعد لكافة الاحتمالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ اليوم مناورة "عاصفة البرق" العسكرية، في الجبهة الشمالية، على الحدود مع لبنان، بهدف "تعزيز الجاهزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود اللبنانية".

وأفادت صحيفة إسرائيلية، بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن "حزب الله" لم يتخل عن مفهوم الرد على الهجمات الإسرائيلية، وما يزال مصمما على الرد.

يقول الخبير العسكري العميد شارل أبي نادر، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"أساسا لم يوقف الجيش الإسرائيلي مناوراته العسكرية، وخاصة على الجبهة الشمالية، أي على الحدود مع لبنان أو مع الجولان السوري، حيث دخلت في ترتيباته الروتينية السنوية، لأنه يعتبرها الجبهة الأكثر حساسية".

ويرى الخبير العسكري العميد شارل أبي نادر أن "هذه المناورات قد تكون ضمن تجارب لأسلحة وتكتيكات جديدة، لمواجهة ما ينتظره من تهديدات من قبل "حزب الله"، خاصة أن مراكز الأبحاث الإسرائيلية تتكلم في المرحلة الأخيرة دائما عن صعوبة المعركة على الجبهة الشمالية وعن خطورتها، لناحية الصواريخ النوعية والتكتيكات الجديدة لحزب الله".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي