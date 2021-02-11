أكاديمي: الإليزيه يرفض أن يصطف مع أي طرف في تشكيل الحكومة اللبنانية

أشار مكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى أن الأخير لبى مساء أمس دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس، وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة وسبل تذليلها.

يقول الباحث في أكاديمية "باريس للجيوبوليتيك"، الدكتور فيصل جلول، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"بداية لابد من الحديث عن ظروف اللقاء، حيث كتب الرئيس سعد الحريري تغريدة أنه لبى دعوة من الرئيس ماكرون للبحث في الشؤون الذي تحدث عنها".

ولفت جلول إلى "أن قصر الإليزيه لم يوزع أي إشارة لهذا اللقاء، لا قبل حدوثه ولا بعده. والعهدة على ما قاله الحريري منفردا، لكن قصر الإليزيه لم ينفي ما قاله الأخير، الأمر الذي يعتبر كتمانه بمثابة رسالة من الإليزيه بأنه ليس طرفا في تشكيل الحكومة، كما أنه ليس مع طرف ضد طرف آخر".

ويرى جلول أنه "إذا ما بدى أن تغريدة الحريري هي انتصار ما بمواجهة خصومه، غير أن قصر الإليزيه أضعف من هذا الاحتمال، وربما يكون قد نفى من أنه يصطف مع الحريري بمواجهة خصومه".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي