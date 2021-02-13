مصطفى حمدان: تعقيدات تشكيل الحكومة اللبنانية أبعد من خلاف شخصي بين عون والحريري

تناقش حلقة اليوم من البرنامج آخر تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، فيما يخص عملية تشكيل الحكومة اللبنانية والتعقيدات التي تقف في طريقها، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الجمعة، إنه لا تقدم في تشكيل الحكومة.

يقول أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين-المرابطون"​ العميد مصطفى حمدان​، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد :

"التعقيدات في تشكيل الحكومة هي أبعد من خلاف شخصي بين الرئيسين عون والحريري، وهي أكثر تعقيدا من ذلك بسبب أمرين أساسيين، وصول النظام اللبناني بتركيبته الطائفية والمذهبية إلى منعطف خطير جدا، ولم يعد هناك بالإمكان إعادة الترميم لهذا النظام".

ويرى حمدان أن كل فريق في لبنان مرتبط بمدير اقليمي أو دولي، وبما أن هناك فوضى سياسية واقتصادية وصحية في الساحة الدولية والاقليمية، ما تنعكس سلبا على الواقع اللبناني بأن لا يستطيع أن ينتج هذه الحكومة.

ويرى حمدان أن هناك أمرين أساسيين لا يزالان يفرضان واقعهما على عملية التّأليف: "الأول إصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عدم فك الإرتباط فيما يجري من تطورات جديدة، خاصة في الساحة اليمنية، والمتغيرات في السياسة الأمريكية في منطقة ​الشرق الأوسط​ التي لن تتبلور جديا قبل منتصف الصيف المقبل، وإعطاء الضوء الأخضر للحريري بتأليف​ حكومة".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي