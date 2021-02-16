أمل أبو زيد: روسيا أبدت استعدادها لمساعدة لبنان في حل الأزمة الحكومية والصحية

تتناول حلقة اليوم من البرنامج الحديث عن نتائج زيارة مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، إلى موسكو أخيرا، والمحادثات التي أجراها مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف، والتي تطرقت إلى الأوضاع السياسية في لبنان، وملف تشكيل الحكومة.

يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، اللقاء مع السيد ميخائيل بغدانوف يدخل في إطار اللقاءات الدورية التي تجري معه، والتي من خلالها نتداول فيها بالتطورات التي تحدث إقليميا وداخليا.

ولفت أبو زيد إلى أن اللقاء هذه المرة له علاقة بموضوعين أساسيين، تأليف الحكومة اللبنانية، وأسباب التأخير الحاصل في تشكيلها. وقد تم تقديم وجهة النظر الخاصة برئيس الجمهورية، وأبدى تفهما كاملا للإيضاحات التي قدمتها بهذا الخصوص.

وأشار أبو زيد إلى أن الجانب الروسي تمنى ضرورة أن يكون هناك حكومة في لبنان، وأبلغ جهوزيته التامة للتدخل في الملف الحكومي إذا ما طلب منه هذا الأمر، وهم على علاقة جيدة مع جميع الأطراف. كما أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة بالنسبة للروس كما المجتمع الدولي الذي يحاول قدر الإمكان مساعدة لبنان ولكن علينا مساعدة أنفسنا أولاً.

وفيما يخص موضوع اللقاحات، قال أبو زيد: تمت الموافقة على مساعدة الدولة اللبنانية بكميات من اللقاح الروسي، وعندما طرحت الموضوع كان الجواب: لبنان دولة صديقة ونريد أن نساهم في اللقاحات بالتأكيد وهذا الأمر سيتم بحثه بين وزارتي الصحّة اللبنانية والجانب الروسي لتحديد الكميات وطريقة نقل اللقاحات.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي