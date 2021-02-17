رفعت البدوي: رسائل نصرالله موجهة بتحذير للداخل وبمعادلة ردع جديدة للخارج

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن أي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع هو دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قبل قوات أجنبية، مشدداً على رفض أي شكل من أشكال التدويل لأنه خطر على لبنان ومستقبله.

كما بعث نصر الله برسالة حادة إلى الحكومة الإسرائيلية، أكد من خلالها أن الحزب لا يبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضت إسرائيل الحرب سيخوضها.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، :"خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله كان حافلا بالرسائل في كل الاتجاهات، لكن فيما يختص بأهم ما ورد منها، رسالة موجهة للداخل لكنها متشعبة، ورسالة خارجية واضحة تماما موجهة نحو العدو الإسرائيلي، ترسي قواعد ردع جديدة في حال نشوب حرب بين لبنان وإسرائيل".

وأشار البدوي إلى أن معادلة الردع الجديدة تقوم على رد مماثل للقصف الإسرائيلي، وهذا ما قاله نصرالله أمس: "إذا قصفتم مدنيين، فسنرد على مواقعكم العسكرية بين المدنيين، ولا أحد يضمن أن الأيام القتالية لن تتدحرج إلى حرب".

ولفت البدوي إلى أن الرسالة الداخلية لنصرالله كانت شديدة اللهجة وموجهة لكل الذين يتحدثون عن قرار دولي تحت الفصل السابع، والتي هي بمثابة دعوة إلى الحرب واحتلال لبنان من قوات أجنبية، وهذا مرفوض تماما لأنه أكبر بكثير من السجالات السياسية المحلية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي