إميل إميل لحود: خطوة تنحية صوان لن تغير شيئا والتحقيق لن يصل إلى نتيجة

عقد مجلس القضاء الأعلى اللبناني اجتماعا برئاسة رئيسه القاضي سهيل عبود، للبحث في قرار محكمة التمييز الجزائية الذي قضى بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت، واختيار قاض بديل لتولي هذه المهمة بالاتفاق مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم التي ستقترح الاسم المرشح لهذه القضية.

يقول النائب السابق إميل إميل لحود، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، فيما يخص هذه الخطوة فهي لن تغير شيئا في جوهر الموضوع، والتحقيق في انفجار المرفأ لن يصل إلى أي نتيجة، لأننا للأسف هذا ما وصلنا إليه في لبنان، حيث أنه لا يوجد تحقيق حقيقي ولا هناك نتائج ملموسة ولا محاكمات، ولن نحصل على نتيجة في التحقيقات مهما كانت الآليات التي سيتم استخدامها في هذا المجال.

بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لإذاعتنا، من الطبيعي أن الطبقة السياسية كلها توحدت ضد القاضي فادي صوان عندما أراد أن يحاسبها، وأخذت القرار باستبعاده، وتنحيته دون أي التفات إلى مصالح الناس ومعاناتهم، وأعتقد أن التحقيق لن يصل إلى أي نتيجة، ومع كل يوم سيتم تمييع التحقيق أكثر فأكثر.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي