خبير: التعجيل في تعيين قاض بديل للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت محاولة لامتصاص نقمة الشارع

وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان، يوم الجمعة الماضي، على تعيين قاضي جديد لقيادة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود، وافق على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققا عدليا في القضية.

يقول الإعلامي اللبناني توفيق شومان، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"طبعا جاءت تنحية القاضي فادي صوان لتحدث صدمة عند بعض الأطراف السياسية، وخصوصا عند أهالي ضحايا الانفجار أيضا، لأنهم اعتبروا أن مثل هذا الأمر، قد يظهر للعلن بأنه محاولة لعدم الوصول إلى نتيجة للتحقيقات المفترضة حول الانفجار الكارثة في مرفأ بيروت".

ويرى شومان أن "عملية التعجيل في تعيين قاضي بديل كمحاولة لامتصاص نقمة الشارع دون شك، خصوصا أن هناك دعوات من أطراف سياسية وجمعيات تعنى بمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، للتحرك في الشارع، وهي إشارة بالدرجة الأولى لتهدئة نقمة الشارع".

ويعتقد شومان أن السرعة التي تم فيها تعيين القاضي طارق بيطار، لن تؤدي إلى التحقيقات المطلوبة وبالتالي ربما هناك أطراف في الخارج والداخل اللبناني لا تريد الوصول إلى حقيقة الانفجار.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي