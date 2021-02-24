خبير: المؤسسات الدولية تعيش مرحلة معقدة في كيفية التفاعل مع الواقع اللبناني

قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار، تعليقا على خبر تلقيح نواب البرلمان الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بدون موافقة من اللجنة الوطنية لكورونا في لبنان. إن "هذا لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي".

يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"الموضوع الأساسي هو أن المؤسسات الدولية، سواء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعيش مرحلة معقدة جدا في كيفية التفاعل مع الواقع اللبناني".

ويشير عازار إلى أن هذا الواقع يتمثل في عدم وجود خطة حقيقية من جانب الدولة اللبنانية بمفهوم السلطة، وإن وجدت الخطة لا يوجد إمكانية لتطبيقها في ظل هذا الوضع السياسي المتأزم في لبنان.

ولفت عازار إلى أنه "في ظل هذه الأوضاع، من الطبيعي أن يصبح لبنان تحت المجهر بشكل جلي، إلى حد يمكن القول إنه بات في كل شاردة وواردة، وبات يخضع للمؤسسات الدولية التي تريد أن تقرض لبنان، وبالتالي لا تريد أن تذهب الأموال هدرا، في ظل واقع سياسي متأزم".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي