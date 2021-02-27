هل يدفع التحرك الشعبي باتجاه بكركي في تسريع تشكيل حكومة لبنانية؟

شهدت ساحة بكركي في مقر البطريركية المارونية، اليوم السبت، تحركا شعبيا داعما لطروحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لجهة حياد لبنان وعقد مؤتمر دولي لدعم البلاد في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط بها.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر كنسية أن "التأييد الشعبي الذي يجري التعبير عنه، ليس موجها ضد أحد، إنما هو تأييد لمواقف البطريرك".

وقال المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، الصرح البطريركي شأنه شأن كل المراجع الدينية، يدلي بدلوه ويعطي أفكارا، ويعلن عن موقف معين، من أجل إنقاذ لبنان، وهذا ما يُعلن من بكركي دائما.

ويشير البدوي إلى أنه يمكن أن نختلف أو نتفق مع البطريرك في طروحاته، لكن كل هذه الحشود لا تنفع في بناء وطن، لإنها تنطلق من من منطلقات طائفية. ولو كان الزحف الشعبي يطالب بمصلحة وطنية عامة لأثبت جدواه، وكنا توسلنا خيرا من تحركاته.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي