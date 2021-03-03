خبير: نخشى من استثمار وجع ومعاناة اللبنانيين لأجندات خارجية

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان، بعودة الاحتجاجات إلى شوارع البلاد، وقد تم أمس قطع الطرقات في أغلب المناطق اللبنانية لاسيما في العاصمة بيروت، احتجاجا على الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية والذي لامس العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.

يقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"السياسيون الذين تماهوا في الفساد وفي نهب المال العام، إنما يحافظون على حصصهم ومخططاتهم، فيما الحكومة في الغياب، نظرا للخلافات القائمة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وبالتالي ربما هذا الوضع فاقم من تدهور سعر صرف الدولار، الذي مس بشريحة واسعة من اللبنانيين، الذين لم يعد باستطاعتهم الحصول على ما يكفيهم من قوتهم اليومي".

ولفت علم إلى أن "الخشية اليوم من أن يصار إلى استثمار وجع الناس لمصلحة أجندات خارجية، تحاول أخذ البلاد إلى مناحي سياسية أخرى، لأن الدافع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي سوف يفاقم من الأمور بعد أن تخطى الدولار العشرة آلاف ليرة لبنانية. وهذا ما يجعل غالبية الأسر غير قادرة على تأمين الغذاء".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي