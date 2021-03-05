تواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق لبنان في ظل انعدام الحلول

تتواصل الحركات الاحتجاجية في لبنان، كما يقوم محتجون بقطع الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.

وتأتي حركة الاحتجاجات في الشارع في ظل الجمود السائد والتعثر في ملف تشكيل الحكومة، ما يوحي بإمكانية تصاعد الاحتجاجات الشعبية كما يتوقع متابعون.

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:

"المشهد السياسي في لبنان في مأزق، والقوى السياسية اللبنانية في مأزق، حتى الحراك الاحتجاجي في مأزق حقيقي، فالأفق في لبنان مسدود للأسف، ولا أحد يملك الحلول، لا الدولة ولا الحكومة ولا الحراك المدني يطرح برنامجه للتغيير".

ويشير الذيب إلى أن "هناك تحركات شعبية تعبر عن نفسها، لكن للأسف فانها مقسومة، وأخذت طابعا سياسيا، فمثلا هناك تحركات شعبية مدعومة من قوى 14 أذار، تعتبر أن حزب الله هو المسؤول عما يجري من أزمة في البلاد، فيما تحركات شعبية أخرى تعتبر أن المسألة تكمن في فساد النظام السياسي، ولا حلول للأزمة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي